Coppa d'Africa 2017: squillo Marocco, la Costa d'Avorio delude I nordafricani superano 3-1 il Togo mentre gli Elefanti vengono fermati sul 2-2 dal Congo

20 gennaio 2017

Non arriva l'attesa reazione della Costa d'Avorio che nella seconda giornata del gruppo C della Coppa d'Africa 2017 in Gabon infila un altro pareggio, 2-2 con la Repubblica Democratica del Congo che si conferma leader con 4 punti. Gli Elefanti rimontano per ben due volte per strappare almeno il pari e salire a quota 2. A 3 punti c'è il Marocco che offre una prestazione convincente nel successo per 3-1 sul Togo.

COSTA D'AVORIO-CONGO 2-2 Secondo passo falso per la Costa d'Avorio che, dopo il deludente 0-0 dell'esordio col Togo, infila un altro pareggio per 2-2 contro la Repubblica Democratica del Congo. Gli Elefanti, selezione campione in carica e tra le favorite al successo in Gabon, inizia male perchè al 10' si trova già in svantaggio: da rimessa laterale, palla per Kabananga, tocco per Kebano che tutto solo in area realizza in diagonale. La reazione della Costa d'Avorio si concretizza al 26' col pareggio di Bony di testa su angolo di Gradel. Passano solo 2 minuti e il Congo torna in vantaggio: cross da destra di Ndombe, sul secondo palo Aurier si perde Kabananga che incorna tutto solo e firma la seconda rete personale in questa Coppa d'Africa. Nella ripresa il ritmo è sempre molto alto e gli Elefanti trovano il 2-2 con una conclusione da fuori del capitano Serey Die deviata in maniera decisiva da Tisserand. Nel finale la squadra di Dussuyer tenta l'assalto ma non concretizza: al 91' annullato un gol per fuorigioco a Kalou.

MAROCCO-TOGO 3-1 Primo successo per il Marocco che batte 3-1 in rimonta il Togo e riscatta lo stop al debutto col Congo. La gara inizia in salita per i nordafricani perchè al 5' si trovano in svantaggio: contropiede letale per gli sparvieri dopo un corner dei magrebini e destro vincente di Dossevi. Il Marocco reagisce subito e in pochi minuti ribalta il match sfruttando due palle inattive: al 14' Bouhaddouz stacca altissimo e incorna in rete l'1-1, poi al 21' su punizione in mischia di Fajr è Saiss a trovare la spizzata vincente per il 2-1. Nella ripresa, al 72', il Marocco chiude il discorso con un bel contropiede di En-Nesyri che arriva ai 30 metri e scaglia un gran sinistro che inganna l'impreparato Agassa. Nel finale il Togo ha una reazione con Ayite e Adebayor ma i nordafricani non rischiano nulla e conquistano con merito i 3 punti. Nel prossimo turno il Togo sfiderà il Congo mentre il Marocco se la vedrà con la Costa d'Avorio: tutto è ancora aperto per il passaggio del turno.

