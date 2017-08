Chelsea, Conte: "Lotto con i giocatori che ho"

12 agosto 2017

Una batosta. Sconfitta in casa al debutto, due rossi pesanti con Cahill e Fabregas che non ci saranno contro il Tottenham. Più che Blues il sabato di Antonio Conte è nero. Chelsea battuto dal Burnley e immancabili le polemiche: il tecnico ha schierato dal primo minuto Jeremie Boga, 20enne ivoriano, debuttante in Premier. Un segnale alla dirigenza per la mancanza di rinforzi? E soprattutto: Morata è entrato a partita in corso, segnando. Ma avrà digerito la panchina? Tante spine, insomma, che Antonio Conte prova a evitare.



"Se pensate che abbia fatto giocare Boga come provocazione, non mi conoscete bene. Anche nelle amichevoli schiero sempre la miglior formazione possibile. Ho schierato i migliori giocatori che abbiamo al momento. Volevo vincere, non mandare un messaggio". Resta una certa insofferenza di fondo? "Per quanto riguarda il mercato, il club sta cercando di fare del suo meglio, non sono preoccupato, sono pronto a combattere con questi giocatori".



Il rosso a Cahill ha indirizzato la partita: "È stato un momento chiave: dobbiamo essere più attenti. Però lo spirito dimostrato fino alla fine è stato eccezionale e sono orgoglioso di questo". Le assenze di Pedro, Bakayoko e Hazard, i rossi a Cahill e Fabregas: solo notizie brutte? No, c'è stato l'impatto di Morata: "In mezz'ora ha segnato un gol e ha giocato molto bene. Ha grandi margini di miglioramento, sta lavorando bene e duro per avere un'ottima condizione fisica e per adattarsi al nostro stile di gioco".