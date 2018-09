Chelsea, Abramovich fissa il prezzo: vuole 3,3 mld di euro

25/09/2018

Numeri alla mano, in quindici anni il "giocattolo" di Roman Abramovich finora ha conquistato cinque Premier League, cinque FA Cup, due Community Shield, due League Cup, una Champions League e un'Europa League. Successi importanti, arrivati grazie all'acquisto di tanti top player e all'ingaggio di grandi allenatori del calibro di Mourinho, Ancelotti, Di Matteo, Benitez e Conte.



Investimenti che hanno reso il Chelsea uno dei club più importanti d'Europa e che ora, dopo l'arrivo di Sarri, il magnate russo sembra aver deciso di vendere al miglior offerente. Già, perché per passare la mano il patron russo chiede tanti soldi. I ben informati parlano di una richiesta di 3,3 miliardi di euro. Una cifra altissima se paragonata al valore di altri club con una storia e un palmares decisamente più ricco di quello dei Blues. Quasi fuori mercato, verrebbe da dire. O comunque molto al di sopra di qualsiasi valutazione commerciale e sportiva. Già in passato, del resto, Abramovich ha rifiutato un'offerta di 2,3 mld di sterline per il club e ora che ha deciso di lasciare vuol monetizzare il lavoro fatto per aver rivalutato la società, puntando molto in alto. A Stamford Bridge c'è il cartello vendesi, ma è roba proibitiva. Per pochi, pochissimi. Forse nessuno...