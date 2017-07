Brasile: Ederson operato per il tumore al testicolo

28 luglio 2017

E' stato operato l'ex laziale Ederson , sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione del tumore al testicolo destro scoperto poco tempo fa. L'intervento, avvenuto a Rio de Janeiro , è durato circa 40 minuti e il brasiliano dovrebbe essere dimesso nell'arco di 24 ore. "Abbiamo iniziato una guerra e la prima battaglia è stata vinta", ha dichiarato il dottor Franz Campos , che ha operato il giocatore del Flamengo.

E' ancora troppo presto per capire quando potrà tornare in campo Ederson, che nei prossimi 2-3 mesi dovrebbe sottoporsi a dei cicli di chemioterapia. Intanto la notizia più importante, in attesa di capire anche l'esito degli esami, è che l'intervento sia andato nel migliore dei modi.