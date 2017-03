Viareggio Cup 2017: Juventus e Milan eliminate, Napoli e Inter ai quarti

22 marzo 2017

La grande sorpresa di giornata arriva dallo stadio 'Scaramuccia-Raso' di Levanto: la Juventus di Fabio Grosso è costretta ad abbandonare il Viareggio sotto gli occhi di Allegri, presente in tribuna. Il Bruges va in vantaggio al 3' con Fadiga, i bianconeri perdono Kean per infortunio ma riescono comunque a ribaltare il risultato con l'autorete di Tanghe e il gol di Vasko. Al 91' arriva il pareggio beffa di De Kuyffer e i rigori (andati ad oltranza) premiano i belgi dopo la traversa colpita da Merio. Il Bruges scenderà in campo venerdì contro il Napoli, vincente 2-1 in rimonta sul Bologna. Succede tutto nel primo tempo: Okwonkwo porta in vantaggio i felsinei ma Leandrinho e De Simone regalano il successo agli uomini di Saurini.



L'Empoli elimina il Milan grazie al rigore trasformato da Damiani al 28'. I rossoneri di Stefano Nava non riescono a reagire e rischiano di subire più volte il raddoppio. I toscani affronteranno ai quarti la Spal, capace di sconfiggere 2-1 gli argentini del Belgrano: la prima frazione si chiude sull'1-1 con un rigore per parte realizzato da Dellino e da Romero. Nella ripresa Eklu Shaka decide l'incontro in favore dei ferraresi.



Il Torino riesce a superare l'Osasco vincendo ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (gol di Bolinha e Rossetti). Decisivo il portiere granata Cucchietti che para 4 dei cinque tiri dal dischetto dei brasiliani. La squadra di Coppitelli affronterà ai quarti l'Atalanta che regola 4-0 il Perugia grazie alla doppietta di Barrow e ai gol di Capone e Zambataro.



Poker senza appello anche per l'Inter che travolge il Cagliari con un primo tempo stellare: al 40' i ragazzi di Vecchi sono già sul 4-0 in virtù della doppietta di Butic e delle reti di Carraro e Gravillon. Ai quarti i nerazzurri si troveranno di fronte il Sassuolo che si impone 8-7 sulla Fiorentina dopo una serie interminabile di calci di rigore. I 90' regolamentari si erano chiusi sull'1-1 con il neroverde Scamacca che, con un colpo di testa vincente nella ripresa, aveva risposto alla rete viola siglata nel primo tempo da Diakhatè.