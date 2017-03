Serie B, Spal e Frosinone volano. Verona salvo al 93', crolla il Bari

18 marzo 2017

Non accenna ad abbassare il ritmo la Spal di Semplici che anche in casa del Carpi ha continuato la propria corsa in testa alla classifica con un perentorio 4-1. Al Cabassi sono state protagoniste le punti dei biancazzurri con Sergio Floccari scatenato con una doppietta intervallata dal rigore di Antenucci. Nella ripresa Lasagna riapre i giochi per gli uomini di Castori che nel finale subiscono anche la quarta rete ad opera di Zigoni. Se i ferraresi corrono, il Frosinone di Martino ha rialzato la testa dopo la sconfitta di Bari, tornando a vincere dopo tre turni con un 3-1 al Vicenza grazie alla tripletta di Dionisi, portandosi a due lunghezze di vantaggio sul Verona frenato a Vercelli. Gli uomini di Pecchia, sotto nel primo tempo per il gol di Rolando Bianchi, hanno trovato il gol dell'1-1 solo al 93' con la zampata vincente di Ganz.



In chiave playoff frenano tutti. Il Bari crolla a Trapani confermando il mal di trasferta contro la penultima forza del campionato in un match senza storia. I granata, grazie ai gol di Legittimo, Jallow (2) e Coronado, hanno strapazzato Colantuono con un netto 4-0 in una partita mai in discussione. Nonostante lo stop il Bari conserva il sesto posto visti i pareggi esterni di Spezia e Novara contro Brescia (con Cagni in panchina) e Avellino, entrambe per 1-1. Cade invece il Cittadella ad Ascoli (2-1), punito da Orsolini dopo aver giocato buona parte del match in inferiorità numerica.



Nelle retrovie, infine, detto del successo importante del Trapani per le speranze salvezza, il pareggi tra Pisa e Latina (1-1) non smuove più di tanto la classifica in attesa dei due posticipi.