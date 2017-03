Russia 2018, qualificazioni: Svizzera implacabile, la Bosnia c'è

25 marzo 2017

GIRONE B

A Ginevra primo tempo deludente per la Svizzera che non riesce a superare il muro eretto dalla difesa della Lettonia nonostante diverse opportunità. La più nitida si materializza al 17' con Shaqiri che calcia centralmente una sfera che finisce sui piedi di Mehmedi. Il giocatore del Leverkusen conclude a botta sicura ma trova sulla sua strada Vanins. La gara si sblocca al 66': Drmic, appena entrato, porta in vantaggio la Svizzera anticipando tutti di testa sul traversone di Mehmedi. Gli elvetici non corrono più rischi e portano a casa la quinta vittoria su cinque gare. Andorra conquista il primo punto in queste qualificazioni pareggiando 0-0 in casa con le Far Oer: ospiti in 10 nella ripresa per il doppio giallo (entrambi per simulazione) a Edmundsson.



GIRONE H

Senza lo squalificato Dzeko, la Bosnia si affida in attacco a Ibisevic e il bomber dell'Hertha Berlino porta in avanti i suoi al 4' agganciando la sfera di Pjanic in area e battendo il portiere di Gibilterra. Il raddoppio arriva al 44' e a siglarlo è ancora Ibisevic che spedisce in rete da pochi passi il perfetto cross di Visca, pescato in area da un'invenzione di Pjanic. A calare il tris a inizio ripresa è Vrsajevic con un destro vincente su cross di Pavlovic. La Bosnia non si ferma e trova il 4-0 con un destro di Visca, lasciato troppo solo in area. In pieno recupero c'è gloria anche per Bicakcic che infila in rete la sfera del 5-0 al termine di un fortunato rimpallo. Nessun gol e pochissime emozioni in Cipro-Estonia: a Nicosia l'unico squillo è dei padroni di casa con una rete annullata a Mytidis per fuorigioco.