Rosetti: "A breve VAR su maxischermi. E probabilmente sarà ai Mondiali"

19 febbraio 2018

Il Var potrebbe essere protagonista ai mondiali in Russia e, molto presto, debuttare anche sui maxischermi degli stadi proponendo le immagini sulle quali verranno prese le decisioni. A ipotizzare questo scenario è Roberto Rosetti, responsabile del progetto VAR in Italia, che si dice fiducioso sul possibile impiego della "moviola" per il Mondiale di Russia 2018: "Il 3 marzo ci sarà il meeting annuale dell'Ifab, che credo sarà risolutorio. Il presidente della Fifa Infantino crede molto a questo progetto e sta investendo da tempo su questo sistema".