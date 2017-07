Per Milan-Craiova a San Siro pubblico da... derby

31 luglio 2017

Come un derby. O Milan-Juve. O, se vogliamo, uno scenario da fasi avanzate di Champions League. SLo scenario in questione è quello di San Siro, colori rossoneri, dove saranno 56mila i tifosi che hano già acquistato il biglietto per Milan-Craiova, sfida valida per il terzo turno preliminare di Europa League che si disputerà giovedì sera dopo l'1-0 dell'andata. Di questo passo, si potrebbe arrivare a quota 70mila, cifra inimmaginabile per un preliminare di Europa League in una Milano che comunque non è ancora chiusa per ferie. E' questo l'effetto-mercato di un club che in un mese ha ribaltato la vita dentro e attorno al Milan. Come sta accadendo anche nella corsa all'abbonamento. A Casa Milan intanto oggi si sono registrate lunghe file di tifosi ansiosi di sottoscriverlo: ieri si è conclusa la fase di prelazione riservata agli abbonati nella scorsa stagione, mentre da questa mattina è scattata la vendita libera. L'anno scorso furono appena 16mila gli abbonamenti venduti, il peggior dato nel trentennio di presidenza Berlusconi: di questi circa il 90% ha deciso di rinnovare l'abbonamento. Non si fanno ancora previsioni ma una quota di almeno 40mila abbonati sembra più che ragionevole. Se non superabile.