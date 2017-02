Manchester city, problemi per Aguero: trovata marijuana in casa della nonna

2 febbraio 2017

Problemi in famiglia per il Kun Aguero . La stampa argentina riporta sono stati trovati circa 2 00 grammi di marijuana nell'abitazione della nonna , a trenta chilometri da Buenos Aires. Nella stessa casa sono state rinvenute anche armi da fuoco, telefoni rubati ed altri tipi di droga. L'anziana non è in stato di fermo, al contrario di una parente con precedenti penali, bloccata nella stessa operazione.

El Kun non subirà particolari conseguenze da questa storia, certo è che per l'immagine dell'attaccante del City non sarà eufemisticamente un toccasana. Negli ultimi giorni la polizia aveva setacciato il quartiere di Los Eucalitpos di Quilmes e non è la prima volta che la casa della nonna dell'attaccante dei Citizens viene perquisita alla ricerca della droga, che in questa occasione era già frazionata e pronta per essere venduta. Una vicenda che Aguero vorrà presto lasciarsi alle spalle.