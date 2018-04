Serie A: Medeiros fa volare il Genoa, Cagliari battuto

3 aprile 2018

GENOA-CAGLIARI 2-1 Genoa (3-5-1-1) : Perin 6; Biraschi 6, Rossettini 6, Zukanovic 5.5; Rosi 5.5 (24'st Pereira 6), Bessa 6 (35'st Omeonga sv), Cofie 6, Hiljemark 6.5, Laxalt 6 (39'st Migliore sv); Medeiros 7, Lapadula 7. A disp.: Lamanna, Zima, Spolli, Pandev, Lazovic, Rigoni, Rossi. All.: Ballardini 7. Cagliari (3-5-2) : Cragno 6; Pisacane 5.5, Ceppitelli 5.5 (19'st Castan 6), Andreolli 5.5; Faragò 6, Ionita 6, Barella 6.5, Dessena 5.5 (41'st Deiola sv), Lykogiannis 6; Sau 5 (15'st Valencia 5), Pavoletti 5. A disp.: Rafael, Crosta, Cossu, Giannetti, Miangue, Padoin, Romagna. All.: Lopez 5.5. Arbitro : Maresca Marcatori : 8'st Lapadula (G), 17'st rig. Barella (C), 44'st Medeiros (G). Ammoniti : Sau (C), Ceppitelli (C), Andreolli (C), Pereira (G), Castan (G).

LE STATISTICHE

• Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A: quattro sconfitte e due pareggi nel parziale.

• Il Genoa non vinceva dal 17 febbraio contro l’Inter: solo 2 punti conquistati in 5 partite nel parziale.

• 5 degli ultimi 10 gol in A del Genoa sono arrivati nell'ultimo quarto d'ora di gioco.

• Così come 5 degli ultimi 10 gol subiti dal Cagliari in A sono arrivati nell'ultimo quarto d'ora di gioco.

• Barella è il più giovane centrocampista ad aver segnato più di 5 gol nei top-5 campionati europei 2017/18.

• 4 dei gol in campionato di Barella sono arrivati in trasferta.

• Sesto gol in questo campionato per Barella: gli ultimi 3 tutti su rigore.

• Il Cagliari ha subito almeno un gol in tutte le ultime 6 gare di campionato (16 in totale).

• Gianluca Lapadula non segnava su azione in Serie A dal 23 aprile 2017 contro l'Empoli: questo è il suo primo gol in questo campionato (sui 4 segnati) non su calcio di rigore.

• Primo gol nella prima partita da titolare in Serie A per Medeiros.