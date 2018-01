Serie A: Cagliari-Juve 0-1, bianconeri rimangono in scia Napoli

LA PARTITA

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Juve va in vacanza con 50 punti in saccoccia, uno in meno del Napoli, dopo una serata davvero sofferta per merito di un bel Cagliari e di una certa dose di sfortuna che si materializza sotto forma di pali (colpiti da Dybala e Bernardeschi a inizio match) e infortuni (Dybala e Khedira). Poi, non costa nulla ammetterlo, un piccolo grazie a Calvarese va dato, perché risulta davvero incomprensibile come l'arbitro non sia ricorso al Var su un tocco di mano in area di Bernardeschi qualche minuto proprio dopo il gol decisivo dell'ex Fiorentina. In una delle sue serate non migliori, la Vecchia Signora ringrazia due suoi panchinari di lusso, Berna il braccio, e Douglas Costa la mente con lo splendido assist. Così quando Higuain, Madzukic e Dybala steccano, ecco che dal cilindro di Allegri escono altri due conigli che impediscono la fuga al Napoli. I pensieri vacanzieri del tecnico toscano, però, sono tutti per Dybala a poco più di un mese dalla Champions: il problema muscolare non si discute, resta da valutare l'entità. Al Cagliari restano invece gli applausi per la bella prestazione: soprattutto nel primo tempo i sardi hanno giocato alla pari dei campioni d'Italia e, con un po' più di fortuna, potevano strappare un punto meritato.



Il Napoli corre e non rallenta mai e alla Juve non resta che rispondere alla banda Sarri per non perdere terreno. La partenza dei bianconeri alla Sardegna Arena è furibonda, ma il Cagliari ringrazia la buonasorte che si manifesta sotto forma di pali. La traversa dice no alla punizione di Dybala, primo pericolo per la porta di Rafael, poi il portiere brasiliano benedice il legno alla sua destra sul sinistro chirurgico di Bernardeschi. Sono passati solo 17' e i sardi sono già alle corde, ma miracolosamente in piedi. Un buon segno, come il gol annullato a Benatia (fuorigioco giusto), che dà carica ai ragazzi di Lopez, bravi a entrare in partita dopo l'ennesimo spavento (punizione di Pjanic dal limite alta). Se la prima metà della frazione è tutta del colore giallo con cui scende in campo oggi la Juve, la seconda pende decisamente a favore dei padroni di casa. E anche i pochi che ancora storcevano il naso, da stasera non hanno più dubbi: viene dalla Polonia e si chiama Szczesny il degno sostituto di Gigi Buffon. L'ex numero 1 della Roma tiene in piedi la squadra con due super interventi: il primo su un poderoso colpo di testa di Pavoletti, il secondo nel finale sul destro da pochi metri di Farias, in questa occasione con l'aiuto del palo. Il pari del primo tempo è così il risultato più equo.



A inizio ripresa Pavoletti ci prova ancora di testa (palla a lato), poi la Juve perde Dybala: uno scatto prepotente a centrocampo è fatale all'argentino che sente tirare dietro la coscia e chiede il cambio. Allegri sceglie Douglas Costa e la scelta si rivelerà fortunata. In uno scontro con Szczesny si fa male anche Khedira, dentro Mandzukic e cambio di modulo con il passaggio al 4-2-3-1. Come in tante altre occasioni non è però il croato a essere decisivo, ma la coppia di esterni di scorta: Douglas Costa mette a centro area dove Bernardeschi anticipa Pisacane e fulmina Rafael. Proteste Cagliari per un precedente fallo di Benatia su Pavoletti, ma il contatto è troppo lontano dall'azione decisiva. Hanno, invece, buoni motivi di protestare i sardi tre minuti dopo: sul cross di Padoin Bernardeschi colpisce di mano in piena area. Calvarese non chiede il Var e fa male, perché il tocco sembra netto e almeno uno sguardo avrebbe potuto darlo. Lopez le prova tutte, inserendo anche Sau e Giannetti, ma il muro bianconero regge sulla nuova BBC (Barzagli-Benatia-Chiellini). Alla fine Allegri va in vacanza a punto dal Napoli, ma di sicuro si sarà fatto sentire dai suoi negli spogliatoi. Perché dopo Verona, la sua Juve non lo ha convinto per la seconda volta di fila.