Barcellona, guai in paradiso: "Divorzio totale tra Piqué e Messi"

02/10/2018

Solo un punto nelle ultime due partite di Liga e il punteggio più basso come capolista - in coabitazione con il Real Madrid - alla settima giornata ( 14 punti ) da quando nel campionato spagnolo la vittoria ne vale 3, vale a dire dalla stagione 1995-1996. Forse è presto per parlare di crisi tecnica al Barcellona , forse no per parlare di tensioni nello spogliatoio, perché " c'è divorzio totale tra Gerard Piqué e Leo Messi ". La rivelazione-bomba è di Eduardo Inda intervenuto durante la trasmissione tv "El Chiringuito": secondo quanto detto dal direttore di OkDiario ed ex direttore de El Mundo, al centrale spagnolo non piace affatto il silenzio del suo capitano nei momenti difficili.

Ed ecco il motivo principale, le prestazioni non convincenti dei blaugrana nelle ultime settimane: "Piqué non sopporta che Messi non ci metta la faccia in queste situazioni e parli con i media solo quando è fuori dal'Europa, specialmente durante i ritiri con l'Argentina. E glielo ha detto".

Ma la risposta della Pulga non si sarebbe fatta attendere con tanto di accuse al reparto difensivo: "Gli ha detto che subiscono troppi gol, lasciando intendere che dietro il Barça è un autentico colabrodo", ha spiegato Inda.



Vigilia agitata, quindi, per i catalani alla vigilia del delicato impegno di Champions League contro il Tottenham, che potrebbe già determinare le gerarchie del gruppo B. E soprattutto portare, in caso di mancato successo, ulteriore tensione in vista di un'altra delicata sfida, quella con il Valencia di domenica in Liga.