Gagliardini: "Inter grande occasione, spero di ritagliarmi un posto"

11 gennaio 2017

Gagliardini vestirà la maglia numero 5 , lasciata libera da Felipe Melo, trasferitosi al Palmeiras. La presentazione del neo nerazzurro sarà del tutto innovativa: l'Inter ha preparato un evento unico nel suo genere. Non ci sarà la consueta presentazione davanti ai giornalisti ad Appiano Gentile, ma il centrocampista risponderà in diretta dagli studi di Inter Channel alle domande che i tifosi invieranno attraverso le piattaforme YouTube, Facebook e Twitter (per la prima volta in Italia una produzione televisiva verrà diffusa su Twitter), mentre i fan cinesi potranno seguire la diretta su PPTV. Attraverso le storie di Snapchat e Instagram i tifosi potranno seguire passo passo il dietro le quinte. Quella di Gagliardini rappresenta un unicum nel panorama calcistico dei club e va nel solco dell'innovazione che il club di Corso Vittorio Emanuele aveva intrapreso già nel 2000, quando presentò per la prima volta un calciatore, Marcos Vampeta , in diretta sul sito inter.it.

IL SALUTO ALL'ATALANTA

Il giocatore ha salutato anche i tifosi dell'Atalanta e il club bergamasco con un lungo post apparso su Facebook e Instagram: "Una casa è sempre casa, e lo è per sempre - ha scritto - e l'Atalanta è la mia casa, e lo sarà per sempre". Il ringraziamento di Gagliardini va, in modo particolare, al suo ultimo allenatore: "Gasperini, mi ha cambiato carriera, vita, e prospettive. E sarò riconoscente con lui a vita, superfluo aggiungere altro: per sempre grazie mister!"



Gagliardini ha anche espresso gratitudine per quanto fatto dal presidente della società bergamasca: "E la famiglia Percassi che non ha mai smesso (soprattutto nei momenti più brutti) di credere in me. Il mio primo e immenso grazie va a loro". Ovviamente l'Atalanta ha rappresentato molto per il centrocampista: "E poi l’Atalanta, l’amore di una vita che non passa mai". Ma anche i supporter nerazzurri non sono stati dimenticati: "Non dimentico nessuno: chi ha creduto per davvero in me, chi ci ha puntato, chi mi ha lanciato. Ma soprattutto l’affetto di ogni singolo tifoso. Qui sono cresciuto, diventato grande, ho imparato a sognare". La lunga lettera di Gagliardini si conclude con un'importante considerazione: "Una casa è sempre casa, e lo è per sempre. E l'Atalanta è la mia casa, e lo sarà per sempre".