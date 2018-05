Nazionale, Mancini è ufficialmente il nuovo ct

14 maggio 2018

Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo commissario tecnico dell' Italia . Dopo la risoluzione dell'accordo con lo Zenit San Pietroburgo e l'ultimo match di campionato, il tecnico di Jesi è sbarcato a Roma lunedì mattina e in serata è arrivata la firma sul nuovo contratto che lo lega alla Nazionale azzurra fino al 2020 . Martedì, alle ore 12, il tecnico verrà presentato in conferenza stampa a Coverciano .