Italia, cinque novità tra i convocati per la Nations League: c'è Pellegri

01/09/2018

Cinque novità tra i 31 convocati dal ct dell'Italia Roberto Mancini per le prime due gare della Nations League, che vedrà gli azzurri opposti alla Polonia, il 7 settembre a Bologna, e al Portogallo, il 10 settembre a Lisbona. Prima chiamata per il portiere del Cagliari Cragno, per i difensori di Spal e Fiorentina Lazzari e Biraghi, per il centrocampista della Roma Zaniolo, per Pellegri del Monaco. Sale dall'Under 21 Barella, torna Chiellini.