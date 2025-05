Curling: Mondiali jr, oro Italia nel doppio misto

L'Italia del curling trionfa su tutta la linea in doppio misto. Settimana scorsa, a Fredericton (Canada nord-orientale), Stefania Constantini e Amos Mosaner avevano conquistato il titolo mondiale assoluto, imponendosi in tutte le partite giocate. Nella nottata europea, a Edmonton (Canada centro-occidentale), la blasonata coppia azzurra è stata emulata da Lucrezia Grande (MJ Academy) e Stefano Spiller (Unione Sportiva Bormiese), capaci di fare altrettanto a livello junior. Il binomio tricolore ha chiuso al primo posto il Gruppo A della fase a gironi, imponendosi in tutti i sei match giocati (contro Polonia, Svezia, Hong Kong, Nuova Zelanda, Cechia e Norvegia). Dopodiché, nella fase a eliminazione diretta, ha letteralmente sbaragliato il campo. Il quarto di finale contro gli Stati Uniti è stato vinto 8-1. La semifinale contro la Corea del Sud (Kang Bo-bae/Kim Hak-jun, poi medaglia di bronzo), si è risolta con il punteggio di 9-1, mentre la finale giocata contro la Danimarca (Katrine e Jacob Schmid) si è conclusa 8-2.