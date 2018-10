Preseason Nba: Lakers, esordio amaro per LeBron James

01/10/2018

Esordio amaro per LeBron James con la maglia dei Los Angeles Lakers, i gialloviola hanno perso nettamente 124-107 contro i Denver Nuggets in una partita di preseason. Davanti ai 13.500 tifosi impazziti del Valley View Casino di San Diego, l'ex stella di Cleveland è rimasto in campo appena 15 minuti chiudendo con nove punti, tre rimbalzi e quattro assist. "È stato bello tornare sul parquet e iniziare un nuovo viaggio per me stesso", ha detto. "È stato bello sentire il ruggito dalla folla", ha quindi aggiunto James.



Successo per Marco Belinelli con i San Antonio Spurs: Miami Heat battuti 104-100. Al tappeto anche i Golden State Warriors contro Minnesota. Nelle altre due partite giocate nella notte, successi dei Boston Celtics sui Charlotte Hornets per 115-112 e dei Chicago Bulls sui New Orleans Pelicans per 128-116.