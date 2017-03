Nba: Toronto passa a Miami, vola San Antonio

24 marzo 2017

Seconda partita di fila con almeno 40 punti per DeRozan che, dopo averne rifilati 42 a Chicago, ne infila 40 a Miami. Per la 19esima volta in stagione i Raptors riescono nell'impresa di rimontare la doppia cifra di svantaggio. Toronto va sotto anche di 15 punti nel corso del primo parziale ma riesce comunque a ribaltare l'incontro. Tra gli Heat si salva solo Hassan Whiteside che chiude in doppia doppia (16 punti e 14 rimbalzi) ma è costretto ad uscire dal campo per una distorsione alla caviglia.



Nella serata in cui LaMarcus Aldridge tocca quota 15mila punti in carriera, gli Spurs liquidano i Grizzlies e consolidano il secondo posto a Ovest con due gare di distacco dai Warriors. Memphis porta solo due giocatori in doppia cifra: Mike Conley (22) e Marc Gasol (13). I Mavericks restano in corsa per un posto nei playoff (l'ottavo a Ovest) attualmente di proprietà dei Nuggets. Partita da incorniciare per Harrison Barnes che non sbaglia il canestro del sorpasso e poi riesce a rubar palla a Griffin (21 punti) a meno di 4 secondi dalla fine. Sulla sirena J.J. Reddick manda sul ferro la tripla della possibile vittoria dei Clippers.



I Trail Blazers liquidano 110-95 i Knicks, reduci dalla sconfitta con i Jazz e orfani degli indisponibili Carmelo Anthony e Derrick Rose. Protagonista assoluto è Damian Lillard che sigla 15 dei suoi 30 punti nel primo quarto. Esattamente come Dallas, anche Portland mantiene vive le speranze di raggiungere l'ottavo posto a Ovest rimanendo a una sola gara di distacco da Denver. Brooklyn, peggior franchigia fin qui della Lega, riesce a vincere per la prima volta in stagione due partite di seguito battendo 126-98 Phoenix con 19 punti di Brook Lopez.