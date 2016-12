Nba, playoff: Warriors perfetti, colpo Washington

Scattano le semifinali di Conference e Golden State risponde subito presente. In Gara 1 alla Oracle Arena gli Warriors sconfiggono Memphis con un perentorio 101-86 (Curry 22; M. Gasol 21) e si portano sull'1-0 nella serie. La sorpresa della serata arriva dall'altro match: alla Philips Arena Washington fa il colpo sbancando il parquet di Atlanta col punteggio di 104-98 (Beal 28; Carroll 24). Per gli Hawks , primi in regular season, la strada è subito in salita.

I Golden State Warriors proseguono nella loro marcia e alla Oracle Arena, dove sono imbattuti dal 27 gennaio, superano 101-86 i Memphis Grizzlies in gara 1 delle semifinali della Western Conference. Gli ospiti, privi del playmaker titolare Mike Conley, restano a galla nel primo tempo (61-52) ma nella ripresa gli Warriors scappano via: sono due bombe in fila degli Splash Brothers, Klay Thompson e Stephen Curry, a firmare il +20 sull'80-60 che mette la parola fine sul match. Ai Grizzlies non bastano i 21 punti di Marc Gasol e i 20 di Zach Randolph, per gli Warriors, che tirano 13 su 28 da tre di squadra, brillano Curry, 22 punti, e Thompson, 18.

Sorpresa alla Philips Arena di Atlanta dove gli Hawks, testa di serie numero 1 a Est, perdono 104-98 contro gli Washington Wizards, ancora imbattuti in questi playoff. Il primo tempo vede brillare i padroni di casa che vanno al riposo avanti 63-53 grazie ad un bollente DeMarre Carroll, autore di 21 punti (sui 24 totali). Nella ripresa gli Wizards cambiano marcia e nel quarto periodo sono avanti ma Beal, il migliore dei suoi con 28 punti, si fa male e deve uscire. Nessun problema, ci pensa un maestoso John Wall (18 punti, 13 assist, 7 rimbalzi e 4 stoppate) a condurre i suoi alla vittoria pescando Porter per la bomba dall'angolo e Gortat per il lay up del 102-96 a 14" dalla fine.