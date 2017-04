Nba: Lillard tradisce Portland, Minnesota ringrazia

4 aprile 2017

I Trail Blazers, sulla scia di 6 vittorie consecutive, si presentano in Minnesota con l'obiettivo di vincere il recupero della gara in programma il 6 marzo scorso ma rinviata a causa della condensa presente sul parquet del Target Center. Dopo un avvio sotto tono, Portland riesce ad andare negli spogliatoi sul +8. Al rientro in campo però i i Timberwolves riaprono completamente il match. Nel corso del quarto quarto sale in cattedra Karl-Anthony Towns che mette a segno 14 dei suoi 34 punti.



I Trail Blazers hanno nelle mani l'ultimo possesso della partita ma Damian Lillard (25 punti) sbaglia il tiro sulla sirena consegnando il successo a Minnesota. Portland deve ora guardarsi le spalle dal ritorno dei Nuggets che hanno due vittorie in meno e una sconfitta in più: la sfida a distanza per l'ultimo posto playoff a Ovest è ancora tutta da giocare.