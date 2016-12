Basket, amichevoli: l'Italia si sbarazza di Portorico

30 giugno 2016

L'Italbasket si prepara nel migliore dei modi al Preolimpico di Torino. A Biella, nell'ultima amichevole prima del torneo che vale un pass per Rio 2016, gli azzurri di Ettore Messina sconfiggono Portorico con un incoraggiante 83-70: 21 punti per Danilo Gallinari, torna in campo e si fa sentire anche Andrea Bargnani (9 punti in 22 minuti). Ancora assente Marco Belinelli, che dovrebbe tornare per la seconda sfida del Preolimpico contro la Croazia.