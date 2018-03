Paralimpiadi 2018, Bendotti sugli sci senza una gamba: GUARDA CHE FORZA - IL VIDEO

Un attimo e la vita che cambia all'improvviso, mettendoti duramente alla prova quando hai soltanto 17 anni. Davide Bendotti, classe 1994, nel 2011 perde un amico e la gamba sinistra in seguito a un incidente in moto. Oggi è uno dei tre ragazzi italiani che, alle prossime Paralimpiadi, difenderà i colori azzurri nello sci alpino. "Dopo l'incidente è cominciato il percorso che mi ha portato a essere un atleta paralimpico - racconta a Sportmediaset.it lo sciatore di Colere (Bergamo) -. Avevo iniziato prima con il nuoto, però non mi stimolava. A PyeongChang (dove venerdì scatteranno i Giochi, ndr) disputerò tutte e cinque le specialità dello sci alpino, ma la mia preferita è lo slalom speciale. L'obiettivo? Mi piacerebbe arrivare tra i primi 10, darò più del 100% di me stesso per portare a casa qualcosa di buono. La medaglia non credo sia alla mia portata, gli avversari sono davvero forti. Però io ci provo, non si sa mai...".