Scherma: Mondiali, Navarria d'oro nella spada donne

22/07/2018

Prima medaglia e primo oro per l'Italia ai Mondiali di scherma in corso a Wuxi, in Cina. A conquistarla Mara Navarria nella spada femminile. In finale la 33nenne friulana ha avuto la meglio sulla romena Ana Maria Popescu con il punteggio di 13-9. L'azzurra aveva staccato il pass per l'ultimo atto della prova dopo essersi aggiudicata la semifinale contro la svizzera Laura Staehli per 15-8. Per la Navarria primo titolo iridato.