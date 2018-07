Scherma, Italia d'oro nel fioretto maschile: sconfitti gli Stati Uniti 45-34

27/07/2018

Da una parte gli azzurri con Avola indisponibile a causa di una distorsione alla caviglia destra, dall’altra i quattro americani Race Imboden, Miles Chamley-Watson, Alexander Massials e Gerek Meinhardt.



Subito sulla pedana Cassarà e Massials. Botta e risposta continua tra i due fiorettisti, che hanno concluso il primo assalto 5-4. Nei successivi tre minuti, stessa storia tra Garozzo e Imboden, ma stavolta è l’americano a chiudere in vantaggio per 9-10. Poi ci pensa Foconi a ribaltare il risultato e sullo scadere segna il 15-14 contro Chamley-Watson. Cassarà di nuovo sulla pedana, ma stavolta con Imboden di fronte, si mantiene avanti: 20-19. Nel quinto duello, un Foconi carichissimo segna sul tabellone sei stoccate vincenti contro Massials, allungando il distacco a cinque punti con 26-21. Garozzo contro Chamley-Watson inizia con un doppio attacco (28-21) e chiude per 30-23 con una bellissima parata.



Ultimi tre duelli: prima Foconi-Imboden pareggiano il parziale per 5-5 quindi portando il totale a 35-28, poi Cassarà contro Chamley-Watson finisce 40-31, e infine tocca a Garozzo contro Massial. L’azzurro campione olimpico in carica si fa anticipare dall’americano nel primo punto, per poi iniziare un botta e risposta continuo sino al punto che porta l’oro a casa: 45-34 è il risultato finale e Daniele può urlare di gioia e abbracciare i compagni. Tredici punti per lui, quindici per Cassarà e diciasette per Foconi.



Soddisfatto il presidente del Coni Giovanni Malagò, che su Twitter si è congratulato con i fiorettisti.