Scherma, Europei: grande Italia, il fioretto è d'oro

16 giugno 2017

Il fioretto è fonte di medaglie per l'Italia della scherma e arriva la conferma anche dagli Europei di Tbilisi: dopo l'oro di Daniele Garozzo e Arianna Errigo, e il bronzo di Giorgio Avola e Alice Volpi in singolare, arriva la medaglia d'oro nella prova a squadre femminile dove il quartetto azzurro con Martina Batini e Camilla Mancini, oltre alla già citate Errigo e Volpi, domina la finalissima vinta 45-31 contro la Russia. Medaglia di bronzo per la Germania che supera 45-18 l'Ungheria.



Nel percorso per la finale l'Italia ha superato in semifinale la Germania per 45-36, poi appunto ha travolto la Russia per la conquista dell'oro, il quarto a Tbilisi per la spedizione azzurra e l'ottavo nel fioretto femminile a squadre in nove edizioni degli Europei. Nulla da fare invece per la squadra maschile della spada, con Paolo Pizzo, Marco Fichera, Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli, che si è fermata ai quarti di finale battuta 37-32 dalla Repubblica Ceca.