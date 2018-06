Sei Nazioni 2016: grande Scozia, l’Italia si sveglia tardi

27 febbraio 2016

L’Italia che deve buttare il cuore oltre, stavolta scende in campo timida e contratta. Fatto salvo il primo vantaggio (3-0 all’8’), la Scozia è assoluta padrona del campo: quando parte Hogg la difesa azzurra non lo prende mai, gli highlanders sono più reattivi e “cattivi” sui punti di contatto e all’11 Barclay schiaccia in meta dopo un perfetto riciclo del suo estremo.



Laidlaw trasforma, l'Italia fatica tremendamente nelle mischie e nei raggruppamenti e la Scozia trova il buco per vie centrali con un offload di Barclay per Gray che dà il via all'azione della meta di Hardie. È una Scozia bellissima davanti a un’Italia che assiste impotente al XV del Cardo e Laidlaw incrementa ancora dopo un tenuto di Gori fino al 17-3 al 25’.



Alla mezz’ora, però, arriva la meta che non ti aspetti e che restituisce coraggio a Parisse e compagni: grandissima azione di Campagnaro che fa il break, l'Italia poi allarga dalla parte opposta con Odiete che ricicla meravigliosamente per Ghiraldini, bravo a fintare e schiacciare in meta quasi all'altezza della bandierina. Con la trasformazione di Haimona e il calcio sbagliato al 38’ da Laidlaw, l’unico della partita, si va al riposo con l’Italia sotto 10-17, punteggio generoso per quanto effettivamente visto in campo.



Nella ripresa Laidlaw ricaccia indietro gli azzurri (13-26 al 59’), ma l’Italia è tutt’altra roba rispetto ai primi 40’ e dopo aver sprecato a 5 metri è Fuser a schiacciare finalmente in meta sfruttando la superiorità numerica per il giallo a Russel. Haimona trasforma il 20-26, Zanni commette un’ingenuità che regala al solito Laidlaw il calcio del 20-29 ma Parisse prende per mano gli azzurri che restano costantemente nelle 22 avversarie. A sette minuti dal termine la scelta azzardata che decide il match: Parisse gioca alla mano una punizione dai dieci metri, Haimona calcia per Campagnaro che però riesce solo a sfiorare commettendo in avanti e regalando il possesso a una Scozia in difficoltà.



Hogg ricaccia indietro gli azzurri, la touche scozzese è devastante e al 79’ Seymour chiude alla bandierina un’azione meravigliosa degli scozzesi che vincono così 36-20. Punteggio giusto, anche con un approccio migliore alla gara e qualche errore in meno contro questa Scozia difficilmente sarebbe potuta finire diversamente.