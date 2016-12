Rugby, lo scudetto è di Rovigo

28 maggio 2016

Il primo tempo è una sfida al piede e dalla piazzola tra Vlaicu, apertura dei bresciani, e l'estremo sudafricano di Rovigo Basson: si va al riposo sul 6-6, ma la pressione che il numero 15 rossoblù porta sugli avversari fa pendere la bilancia a favore dei padroni di casa. Nella ripresa, l'aggressività di Rovigo sui punti d'incontro cambia le sorti del match: arrivano tre piazzati di Basson nei primi diciassette minuti che portano la squadra rossoblù sopra il break. Calvisano prova a scuotersi, cerca di attaccare ma è nervoso, impreciso, sente la gara scivolargli dalle mani ed al 24' l'episodio che cambia l'incontro: palla persa in mezzo al campo e mossa al largo per McCann, che vola in meta. E' 20-6 a quindici minuti dalla fine, ma c'è ancora tempo per la suspence: il giallo al numero otto rodigino Bernini per un placcaggio in aria consente a Calvisano di sfruttare la superiorità numerica e finalizzare in meta dopo un lungo attacco fatto di pick-and-go e cambi di fronte. E' 20-13, i bresciani cercano un disperato serrate finale ma non è la sera giusta per i ribaltoni: Rovigo difende, soffre, riconquista il pallone e, al fischio finale di Liperini, è campione d'Italia.