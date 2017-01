Rugby, Eccellenza: settebello Calvisano, ma Padova non molla

7 gennaio 2017

Calvisano non si ferma più, batte 29-22 le Fiamme Oro Roma e centra la settima vittoria in altrettante giornate di Eccellenza restando al comando della classifica a punteggio pieno. Alle sue spalle non molla Padova che stravince (48-19) il derby contro San Donà e rimane a -4. Nell'altra sfida tutta veneta Rovigo si impone 34-16 a Mogliano e conserva il terzo posto solitario. Viadana passa a Piacenza, Reggio Emilia stende la Lazio.