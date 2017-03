Rugby, Eccellenza: colpi esterni di Calvisano e Padova

19 marzo 2017

Nessuna sorpresa nella 14esima giornata del campionato di Eccellenza di rugby. La capolista Calvisano non fa sconti e vince sul campo di Viadana nel big match del turno. Non perde terreno il Petrarca Padova che resta saldamente secondo grazie al successo 29-21 a Roma con le Fiamme Oro. San Donà vince a Reggio Emilia mentre Mogliano passa a Piacenza che resta ultima a -5 dalla Lazio, travolta nell'anticipo da Rovigo.

Sembrano cristallizzate e definite le prime tre posizioni della classifica del campionato di Eccellenza a quattro turni dalla fine della stagione regolare. La capolista Patarò Calvisano non fallisce il big match sul campo di Viadana e si impone 26-18 nonostante lo svantaggio 12-10 all'intervallo. Al secondo posto staccato di 10 punti c'è il Petrarca Padova che passa 29-21 in casa delle Fiamme Oro che vedono allontanarsi il quarto posto che vale i playoff. Terza forza del torneo è il Delta Rovigo che nell'anticipo del sabato travolge 51-36 la Lazio.



I biancocelesti sono penultimi con 21 punti a +5 sulla Sitav Piacenza che cade in casa 19-16 contro Mogliano. I veneti agganciano Viadana a 30 punti e la coppia è a -4 dal quarto posto di San Donà, a 34 punti in virtù della vittoria 20-15 contro la Conad Reggio Emilia. Settimana prossima la 15esima giornata propone il derby tra Lazio e Fiamme Oro e lo scontro playoff fra Mogliano e Viadana.