Pallanuoto, Mondiali Budapest 2017: Settebello stellare, Francia travolta

17 luglio 2017

Campagna lascia inizialmente in panchina il veterano Stefano Tempesti, richiamato all'ultimo per sostituire il portiere Del Lungo, vittima del morbillo. Tra i pali spazio, però, al 40enne Goran Volarevic. Il primo tempo è un dominio azzurro: le doppiette di Di Fulvio e Renzuto Iodice e il gol di capitan Figlioli fissano il punteggio sul 5-2. Nel secondo parziale il Settebello si rilassa e subisce la parziale rimonta dei transalpini che si portano a due lunghezze di distacco (8-6). L'Italia chiude i conti nel terzo quarto infilando il decisivo break di 7-1 che spegne le velleità francesi. Nell'ultimo parziale c'è spazio anche per Tempesti che, a 38 anni, entra in vasca per il suo ottavo Mondiale in carriera. A fine gara sono 10 giocatori su 11 di movimento ad andare a referto con un super Di Fulvio che sigla 5 reti. Mercoledì alle 20.10 il Settebello affronterà i padroni di casa dell'Ungheria.