Pallanuoto, esordio show per il Setterosa ai Mondiali

16 luglio 2017

Ottimo esordio del Setterosa ai Mondiali di nuoto e pallanuoto in corso a Budapest. Le azzurre allenate da Fabio Conti hanno superato 10-4 il Canada (1-2, 2-0, 3-0, 4-2, i parziali), l'avversario più insidioso per il primo posto nel girone A, che vorrebbe dire quarti di finale diretti. A segno la Emmolo, Bianconi (4), Cotti (2), Queirolo, Picozzi e la Garibotti. Ora l'Italia affronterà il Brasile martedì e la Cina giovedì.

Più che soddisfatto il ct Conti. “Una vittoria importante e una partita difficile, come lo saranno tutte. Il Canada, fresco di argento in World League, ha giocato con la stessa difesa con la quale ha messo in difficoltà tutti a Shanghai, compresi gli Stati Uniti. Avevamo preparato la partita nel modo giusto e ce la aspettavamo così. All’inizio bene la costruzione, un po’ meno la fase conclusive. Bene il ritmo e l’intensità e mi è piaciuto molto l’atteggiamento da squadra matura che sa quando chiudere la partita e quando gestire il cronometro e certe situazioni. Non voglio essere ripetitivo ma dobbiamo giocare ogni partita come fosse una finale per arrivare concentrati e pronti al quarto di finale”, ha detto.