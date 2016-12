Nuoto, Pellegrini d'oro agli Europei in vasca corta

5 dicembre 2015

Dopo Paltrinieri, anche Federica Pellegrini non ha tradsito le attese agli Europei di nuoto in vasca corta. A Netanya, in Israele, l'azzurra ha conquistato l'oro nei 200 metri stile libero con il tempo di 1'51"89. Sul podio con lei sono salite la russa Popova, seconda, e l'olandese Nedheemskerk, terza. Per la "Divina", che ha migliorato il suo primato con il costume in tessuto, si tratta del quinto titolo in vasca corta in dieci anni.