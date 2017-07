Nuoto, Mondiali: Pellegrini in finale nei 200 sl

25 luglio 2017

Federica Pellegrini centra l'ennesima finale mondiale della carriera, la settima , e lo fa nei suoi 200 metri stile libero. La nuotatrice veneta dovrà però lottare con le unghie e con i denti per provare a conquistare una medaglia, visto che il suo 1'55"58 vale 'solo' il quarto tempo e la sesta corsia nella finale. Super Fede, che si era qualificata alla semifinale con il miglior tempo nelle batterie del mattino (1'56"07), vince la sua prova al termine di una gara che l'ha vista recuperare negli ultimi 100 metri come spesso le è accaduto in carriera. Le avversarie della 'Divina' del nuoto azzurro, però, non mancano perchè nella prima semifinale si è viaggiato su ritmi davvero indiavolati. Ad ottenere il miglior tempo è sempre lei, l’imbattibile Katie Ledecky che, per nulla affaticata dai 1500 metri stile libero appena nuotati (e stravinti), chiude con uno strepitoso 1'54"69 che spaventa tutte le avversarie. Alle sue spalle si piazzano, trascinate dal ‘motoscafo’ statunitense, l'australiana Emma McKeon (1'54"99) e la russa Veronika Popova (1'55"08).

FEDE FELICE E PREOCCUPATA: "LE ALTRE VIAGGIANO"

"Sono contenta. Le altre hanno viaggiato un bel po' nell'altra semifinale, non si sono mai visti questi tempi per entrare in una finale mondiale, diciamo che in questa disciplina stanno crescendo molto. Ho risposto presente, sono alla mia settima finale mondiale. Sono contenta, domani sarà una bella lotta".

Così Federica Pellegrini al termine della semifinale dei 200 stile libero femminili ai Mondiali di nuoto di Budapest. La veneta ha vinto la sua batteria e chiuso con il quarto tempo complessivo. "Devo cercare di limare qualcosa sotto tutti gli aspetti, il mio nuoto è quello, vediamo domani. In finale è tutto molto aperto, a parte il primo posto, vedremo", ha spiegato ai microfoni di Raisport.

E' una 'Divina' che sfoggia grande serenità: "Quest'anno mi ha regalato l'unico oro che ancora mi mancava, quello in vasca corta. Sono contenta di non essermi fermata subito dopo Rio, sono contenta di me e di quello che ho fatto, e di essermi data un'altra possibilità. Sono contenta di giocarmela". Quanto a domani, "sara' una finale tiratissima", ha concluso.