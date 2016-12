Nuoto, mistero Sun Yang: "Ho deciso io, ora check-up al cuore" Il cinese rivale di Paltrinieri ha spiegato il suo forfait dalla gara dei 1500 sl

9 agosto 2015

Sembrano essersi delineati i motivi del ritiro di Sun Yang, il cinese campione del mondo in carica dei 1500 stile libero, che non si è presentato alla finale poi dominata da Gregorio Paltrinieri. La giornalista australiana Nicole Jeffrey ha twittato per prima la notizia giunta direttamente dalla FINA: "Sun Yang ha accusato dolori al petto durante il riscaldamento. Non c'era tempo per un check-up medico completo, così si è ritirato".

SUN YANG: "HO DECISO IO, ORA CHECK-UP AL CUORE" "E' la prima volta che mi succede una cosa del genere. Ho preso la decisione da solo, e poi ne ho parlato con il tecnico. Domani torno a casa, quindi faro' un check up completo del cuore". Sun Yang è comparso in pubblico a Kazan per ritirare il premio di miglior atleta uomo dei Mondiali di nuoto 2015 e ha spiegato così il suo forfait di oggi nella finale dei 1500 metri, vinta da Gregorio Paltrinieri. La Fina ha confermato di aver ricevuto, prima della gara, una comunicazione dallo staff della Cina in cui si diceva che il nuotatore aveva avvertito dei fastidi "nella zona del cuore". Ma allora come si spiegano le dichiarazioni del ct del Brasile Albertinho che ha raccontato di uno scontro fra i suoi ragazzi ("gli sono andati addosso in quindici") e Sun Yang dopo che questi aveva tentato di colpire una delle sue atlete, Larissa Oliveira? Sun Yang non ha risposto direttamente ma ha lasciato la parola a Lu Yifan, dirigente della delegazione cinese. "E' stata una cosa da poco - ha detto Lu -, e il tecnico della Cina ha già chiesto scusa al collega del Brasile. C'è stato solo un piccolo problema durante la fase di riscaldamento, questa mattina, ma niente di serio, nessun problema. Non c'è alcuna relazione con ciò che è successo nel pomeriggio".

LE VOCI SU UN ALTERCO Prima del tweet che riporta la Fina come fonte, si era diffusa la voce che il cinese avesse avuto uno scontro fisico con un atleta brasiliano prima della gara. Anche Paltrinieri è rimasto all'oscuro dei motivi: "Dopo la gara circolava la voce che Sun Yang si fosse picchiato. Poi hanno parlato del problema cardiaco, ma non sappiamo cosa sia successo".

PREMIATO COME MIGLIOR ATLETA Il nuotatore cinese si è poi presentato al termine delle gare a bordo vasca assieme a Katie Ledecky. I due sono stati premiati come i migliori nuotatori della rassegna iridata. Sun Yang non ha sorriso e ha ricevuto il riconoscimento con discreto imbarazzo, posando per le foto di rito. La Cina fornirà la versione ufficiale attraverso una conferenza stampa.



LA SQUALIFICA PER DOPING NEL 2014 Sun Yang, 23 anni, era il favorito assoluto dopo aver vinto l'oro nei 400 e negli 800 stile e l'argento nei 200 in questi Mondiali. Inoltre è il campione olimpico in carica nei 400 e nei 1500 sl: entrò nella storia a Londra 2012, quando fu anche salvato dopo una falsa partenza in batteria. Nel 2013 la federazione cinese lo sospese dalle attività commerciali per aver saltato delle sessioni di allenamento, mentre in seguitò passò una settimana in prigione dopo un incidente in macchina: guidava senza patente. Un fatto che gli costò lo stop da parte della federnuoto cinese. Nello scorso 2014 ha scontato 3 mesi di squalifica per essere risultato positivo ad un controllo antidoping, per l'utilizzo di uno stimolante proibito: furono comminati solo tre mesi perché Sun si giustificò spiegando di aver assunto il farmaco su prescrizione medica senza sapere che fosse proibito. Una situazione resa nota solo a squalifica scontata.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X