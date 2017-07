Fantastica Arianna Bridi: il bronzo è suo!

21 luglio 2017

Dopo il bronzo nella 10km di fondo ai Mondiali di Budapest, Arianna Brindi conquista il terzo gradino del podio anche nella 25km. Oro per la brasiliana Ana Marcela Cuhna e argento per l’olandese Van Rouwendaal. Non c’è stato niente da fare, invece, per la nostra Martina Grimaldi che ha chiuso al quarto posto. La nuotatrice trentina ho lottato per l’oro fino alla fine ma, all’ultima boa dopo aver preso una curva troppo larga, ha dovuto cedere alla velocità della brasiliana.