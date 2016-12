Rio 2016, golf: Francesco Molinari rinuncia, al suo posto Manassero

12 luglio 2016

Il piemontese ha aggiunto: "Non avrei mai voluto mancare al ritorno del golf alle Olimpiadi, ma sono sicuro che Matteo terrà alti i colori italiani al mio posto". Al posto di Molinari ci sarà dunque Matteo Manassero: il 23enne veronese stacca il pass olimpico grazie al terzo posto della settimana scorsa nello Scottish Open, che gli ha permesso di scalare numerose posizioni nel ranking olimpico, oltre a garantirsi l'accesso all'Open Championship in Scozia, terzo major stagionale. Nelle ultime due stagioni Manassero ha accusato una flessione ma in carriera vanta già diversi successi, su tutti il BMW PGA Championship nel 2013 a soli 20 anni.