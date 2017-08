Vuelta di Spagna, terza tappa: trionfa lo squalo Nibali

21 agosto 2017

Si è conclusa la terza tappa della Vuelta di Spagna 2017. Al termine dei 158,5 km a trionfare è stato Vincenzo Nibali che è riuscito nell'impresa di anticipare la volata e lasciare sui pedali i suoi diretti avversari. La seconda piazza l'ha conquistata De la Cruz mentre Froome si è preso la terza posizione e con essa la maglia rossa . Niente da fare per Fabio Aru che, dopo una buona prova, non è riuscito ad andare oltre la sesta posizione.

Il grande protagonista di tappa è Vincenzo Nibali vittorioso sul finale dopo una prova di grinta ed esperienza. Lo squalo è stato abile nel gestire energie e avversari riuscendo ad arrivare negli ultimi 300 metri con la forza di anticipare la volata, lasciando sui pedali anche il connazionale Aru, che ha chiuso al sesto posto. Il messinese è stato bravo a regolarsi sull'ultima salita, dove è rimasto indietro rispetto al gruppo di testa, per poi colmare il distacco nella discesa finale, arrivando sullo sprint ancora abbastanza lucido per tentare e riuscire nell'impresa di conquistare la tappa.



Maglia Rossa a Froome con 2 secondi di vantaggio sugli inseguitori, nonostante il britannico del team Sky abbia concluso terzo nella tappa odierna. La seconda piazza l'ha conquistata De la Cruz, secondo anche nella generale, autore di un'ottima rimonta, al pari di quella dell'italiano. Oltre a Nibali e Aru c'è un altro azzurro tra i primi dieci all'arrivo: Domenico Pozzovivo arrivato nono. Sono stati quindi 3 gli azzurri tra i primi 10, un evento molto raro in passato che indica la grande crescita che stanno avendo i ciclisti italiani. Nibali, oltre alla vittoria della tappa, si è preso anche la maglia verde, quella che spetta al capolista nella classifica a punti. Una gioia che non ha però fatto sbilanciare lo squalo nei commenti a fine tappa: "Sapevo che sarebbe stato difficile vincere, anche per via del gran caldo. Ho sofferto un po' sull'ultima salita, poi ho recuperato un posizioni e, arrivato alla fine, ho deciso di provarci. E andata bene, ma siamo solo alla terza tappa. Ci sono Froome e Contador, sarà una vuelta molto difficile".