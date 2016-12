Vuelta 2016, 3a tappa: colpo Geniez, Fernandez in rosso

22 agosto 2016

La terza tappa della Vuelta di Spagna regala spettacolo: la frazione con arrivo a Dumbria Mirador de Ezaro, con un durissimo muro di quasi 2 km con punte del 10%, miete vittime illustri. A trionfare è il francese Alexander Geniez che, dopo una lunga fuga insieme al belga Serry e allo svizzero Pellaud, resiste al ritorno del gruppo con grande tenacia e taglia per primo il traguardo. Alle sue spalle si scatena la bagarre: la Movistar parte con Fernandez, Valverde e Quintana, dietro rimontano Froome e Chaves. All'arrivo proprio Fernandez è secondo a 21" di ritardo ed è anche la nuova maglia rossa di leader della corsa.

A 26" giungono Valverde, Froome e Chaves, a 32" arriva Quintana mentre perde tempo prezioso Alberto Contador, nono a 54" insieme a Gianluca Brambilla, il migliore degli italiani. In classifica generale Ruben Fernandez comanda con 7" di vantaggio su Valverde, 11" su Froome e 17" sui colombiani Chaves e Quintana. Domani, martedì, va in scena la quarta tappa, 163 km da Betanzos a San Andres de Teixido, con arrivo in salita.