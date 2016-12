Vuelta 2016, 17a tappa: Frank da applausi, Quintana controlla

7 settembre 2016

A pochi chilometri dal via di Castellon, sulle prime salite di giornata scatta la consueta fuga composta da ben 28 corridori tra cui gli italiani Dario Cataldo dell'Astana e Kristian Sbaragli della Team Dimension Data. Nel gruppetto non ci sono corridori di classifica e così il plotone dei migliori, guidato dalla Movistar della maglia rossa Quintana, accumula un distacco anche superiore ai 7 minuti.



I riflettori, però, sono tutti puntati sulla salita finale, l'inedito Gpm di prima categoria Alto Mas de la Costa che porta all'arrivo di Llucena Camins del Penyagolosa di soli 4 chilometri ma con pendenza media al 12,5% con punte al 22%. Ad attaccare per primi l'ascesa conlcusiva sono Cataldo e Mathias Frank con una ventina di secondi sugli altri attaccanti di giornata. L'italiano si impianta sulle rampe più dure, lo svizzero ne approfitta e con una bella pedalata riesce ad arrivare fino in fondo tagliando per primo il traguardo.



Da dietro rimontano Konig e Gesink che chiudono rispettivamente secondo e terzo. Solo quinto Cataldo. Nel gruppo dei migliori Quintana controlla agevolmente la situazione e arriva insieme agli altri big. Il colombiano mantiene il suo vantaggio di 3'37" su Froome e 3'57" su Chaves.