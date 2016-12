Vuelta 2016, 15a tappa: capolavoro Brambilla, Quintana ipoteca la maglia rossa

4 settembre 2016

I fuochi d'artificio alla Vuelta non si fermano dopo l'arrivo di ieri sull'Aubisque. A pochi chilometri dal via di Sabinanigo un gruppetto di 14 corridori, con diversi uomini di classifica, prende il largo. Tra questi anche la maglia rossa Nairo Quintana e Alberto Contador insieme agli italiani Formolo, Moser e Brambilla mentre Froome (con Chaves, Yates e Scarponi) resta nel secondo plotone.



All'imbocco dell'ultima salita, il GPM di prima categoria che porta all'arrivo pirenaico di Sallent de Gallego Aramon Formiga, il gruppetto Froome (guidato dall'Astana di Scarponi) accusa un ritardo di 2 minuti da Quintana e dagli altri attaccanti. A due chilometri dal termine restano al comando solo il colombiano in maglia rossa, seguito da uno splendido Gianluca Brambilla. L'azzurro si impone nel testa a testa finale e conquista il secondo successo di tappa di un italiano in questa Vuelta dopo quello di Valerio Conti due giorni fa. Terzo un positivissimo Fabio Felline (Trek-Segafredo). Chiude sesto Alberto Contador.



Quintana mette forse il sigillo alla conquista finale della Vuelta. Il colombiano in maglia rossa ha ora un vantaggio di 3'37" su Froome, che paga il distacco accumulato a inizio giornata. Terzo Esteban Chaves (+3'57").