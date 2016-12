Tour 2016, 4a tappa: Kittel beffa Coquard al fotofinish

5 luglio 2016

Marcel Kittel vince in volata la quarta tappa del Tour de France 2016 , la più lunga con 237,5 chilometri da Saumur a Limoges. Il tedesco della Etixx-Quickstep trionfa al fotofinish beffando sul traguardo Bryan Coquard della Direct Energie al termine di uno sprint infinito combattuto spalla contro spalla. Terzo posto per un sempre più positivo Peter Sagan della Tinkoff che mantiene saldamente la maglia gialla di leader.

La classica fuga di giornata è composta da quattro corridori: Oliver Naese, Markel Irizar Aranburu, Andreas Schillinger e Alexis Gougeard (poi staccatosi sulle prime salitine nel finale). Il gruppo maglia gialla, guidato dalle squadre dei velocisti, resta a distanza di sicurezza con un divario che non sale mai sopra i 2 minuti.



E così ai meno 7 dal traguardo avviene l'aggancio e si va alla volata. Sul lunghissimo rettilineo in leggera pendenza (al 5%) Alex Kristoff cerca di anticipare lo sprint ma si pianta ai meno 100 dal traguardo. Al comando resta così Marcel Kittel che viene affiancato da uno straordinario Coquard: dal duello spalla a spalla ne esce vincitore il tedesco che precede di pochi millimetri il francese della Direct Energie. Sagan, terzo, mantiene la maglia gialla con 12" di vantaggio su Alaphilippe e 14" su Valverde. Domani la quinta tappa con il primo arrivo in salita a Le Lioran in cui sono attese schermaglie tra i big.