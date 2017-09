Mondiali di ciclismo: storico tris di Sagan

24 settembre 2017

Entra nella storia Peter Sagan, che per la terza volta consecutiva sale sul gradino più alto del podio dei Mondiali di ciclismo. Vittoria allo sprint per lo slovacco, che, sul circuito di Bergen, in Norvegia, batte al fotofinish il norvegese Alexander Kristoff; completa il podio l'australiano Michel Matthews. Niente medaglie, invece, per l'Italia, che piazza Matteo Trentin in quarta posizione.