Milano-Torino, trionfa Pinot davanti a Lopez e Valverde

10/10/2018

Un finale... col botto. Thibaut Pinot ha vinto la Milano-Torino, 200 km con partenza da Magenta e arrivo sul colle di Superga. Ma per raccontare il trionfo del francese, in forma smagliante, non si può non partire da quanto successo nei km finali dell'ascesa conclusiva. Nel gruppetto di testa con Pinot c'erano il compagno Gaudu, Valverde e Miguel Angel Lopez. Il gioco di squadra della Groupama Fdj prevedeva il lavoro di Gaudu per Pinot. Quando a 2 km dall'arrivo Gaudu si è spostato di lato per fare strada al suo capitano, non si è accorto che dietro di lui si era "aperto" Miguel Angel Lopez, probabilmente pronto a scattare. Impatto inevitabile e caduta per entrambi. Pinot ha potuto così allungare, staccando definitivamente Valverde, poi terzo. Lopez, dimostrando una grande condizione, è ripartito immediatamente, insidiando Pinot e chiudendo secondo. Quarto posto per Mattia Cattaneo, settimo Domenico Pozzovivo.



Si preannuncia perciò un Giro di Lombardia combattutissimo, sabato sul percorso che da Bergamo porterà a Como. Nella classica delle foglie morte Pinot diventa uno dei favoriti d'obbligo. Con lui Valverde, Uran ma non solo. Pensiero azzurro per Nibali, che nonostante la condizione non perfetta ci terrà ad onorare il successo dell'anno scorso.