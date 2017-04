Liegi-Bastogne-Liegi: Valverde cala il poker

23 aprile 2017

Alejandro Valverde vince la 103esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Quarto successo in carriera alla Doyenne per lo spagnolo della Movistar che, dopo aver tagliato il traguardo, alza le braccia al cielo come dedica al compianto Michele Scarponi. Secondo posto per l'irlandese Daniel Martin della Etixx-Quick Step, terzo il polacco Michal Kwiatkowski del team Sky. Nel finale fallisce il tentativo di Davide Formolo.