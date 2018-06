Giro d'Italia, Yates irresistibile: trionfa anche a Osimo

16 maggio 2018

Un finale da campione quello di Simon Yates. Scene d'altri tempi, con il britannico che ha staccato tutti nel finale per arrivare primo al traguardo e rifilare distacchi importanti agli altri big del Giro d'Italia. Un ultimo chilometro e mezzo da far venire i brividi, durante i quali la pendenza del 16% nel centro storico di Osimo è stata un impedimento che la maglia rosa è riuscita a superare brillantemente, chiudendo l'undicesima tappa in 3 ore, 25 secondi e 53 centesimi. Yates davanti a Dumoulin (giunto a 2 secondi di distanza), poi terzo Davide Formolo (a 5 secondi). Limita i danni anche Pozzovivo giunto quinto a 8 secondi dalla maglia rosa, insieme a Geniez, Konrad e Pinot. Ottavo Schachmann a 11 secondi, nono Dennis a 18 secondi.



I più penalizzati e coloro che hanno accusato i distacchi più importanti sono stati Fabio Aru (decimo a 21 secondi) e Chris Froome, crollato e distante 40 secondi dopo le grandi difficoltà incontrate negli ultimi cinque chilometri. Seconda vittoria di tappa per Simon Yates che consolida il comando di questo Giro d'Italia. Per quanto riguarda i Gran premi della montagna di giornata, in grande evidenza Fausto Masnada giunto in testa sia sul Passo Cornelio che sul Valico di Pietra Rossa, Masnada che insieme a Sanchez e De Marchi era stato autore di una fuga poi ripresa dal gruppo della maglia rosa a dieci chilometri dalla fine della tappa.



Venendo alla classifica generale, Simon Yates della Mitchelton-Scott in testa è sempre più al comando e guadagna terreno su Dumoulin della Team Sunweb, ora distante 47 secondi, e Thibaut Pinot della Groupama-Fdj lontano adesso 1'04”. Domenico Pozzovivo della Bahrain-Merida si allontana a 1'18” mentre crollano le quotazioni di Fabio Aru della Uae Team Emirates (+3'10”) e Chris Froome del Team Sky (+3'20”).