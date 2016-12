Giro d'Italia, si ferma anche Porte: "Consigliato dai medici, Giro sfortunato"

25 maggio 2015

Ultimo giorno di riposo al Giro, poi si deciderà tutto: c'è chi ne approfitta per riposarsi e chi per dire basta. Richie Porte si ritira dalla corsa rosa, dopo aver perso 27' solo nella tappa di ieri. In classifica era 27esimo, a oltre 35' dalla maglia rosa Alberto Contador. Per Porte, atteso a un Giro da protagonista dopo le vittorie alla Parigi-Nizza e al Giro del Trentino, una corsa iniziata da subito sotto una cattiva stella.