Giro d'Italia, le buche a Roma. Viviani: "Abbiamo evitato rischi inutili"

29 maggio 2018

"Premessa fondamentale: noi eravamo felici e orgogliosi di correre a Roma". Parole di Elia Viviani, maglia ciclamino del Giro e vincitore di quattro tappe. Però quanto successo domenica, con la tappa neutralizzata per i troppi rischi causati dalle buche e dal manto dissestato delle strade di Roma ha avuto una risonanza non indifferente. Intervistato da TgCom24, il campione olimpico ha spiegato la necessità di congelare la tappa e i distacchi: "Era meraviglioso chiudere il giro a Roma, ma come atleti avevamo la necessità di metterci al sicuro. Il Giro era arrivato a conclusione, non aveva senso rischiare proprio nell'ultima tappa". Viviani spiega: "La strada dissestata è un problema per chi va in bici ma anche per moto e motorini. In bici hai ruote larghe al massimo due centimetri, è un attimo prendere una buca e perdere il controllo sul manubrio". Il rischio è sia per i ciclisti in corsa che per quelli che tutti i giorni percorrono le strade della capitale: "Per noi era impossibile correre normalmente: siamo in 150, ognuno di noi non poteva schivare ogni buca".