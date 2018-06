Giro d'Italia Handbike 2018, prima tappa: la Porcellato trionfa ad Abano Terme

Partenza e arrivo ad Abano Terme per la prima tappa del Giro, che è passato anche da Montegrotto Terme: un tracciato ricavato su un circuito stradale di 4910 metri, percorso cinque volte dagli atleti per un totale di 24,5 chilometri. "E' emozionante essere il primo assoluto alla prima tappa", ha dichiarato a caldo Claudio Conforti, che ha chiuso in 1h13'18".



Stesso circuito pianeggiante per le donne, con la Porcellato che - in una splendida cornice di pubblico e sotto gli occhi della testimonial del Giro Ivan Spagna - ha sbranato la concorrenza grazie a una prestazione incredibile. Distanziata di tre minuti la tedesca Silke Pan, terza Giulia Ruffato.