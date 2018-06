Giro d'Italia, Dumoulin vince la crono di Gerusalemme: è la prima maglia rosa

4 maggio 2018

Una cronometro individuale per dare il via al Giro d'Italia 2018 e per la prima volta nella storia del ciclismo una kermesse di questa portata comincia al di fuori dei confini europei. Si parte, precisamente, da Gerusalemme per una crono di 9,7 chilometri, su di un percorso dove i freni non si toccano praticamente mai, se non in qualche curva. La 101esima edizione del Giro vede come favoriti Chris Froome (+37"), britannico del Team Sky caduto durante la ricognizione al mattino ma comunque poi ai nastri di partenza, e Tom Dumoulin (Team Sunweb) vincitore della scorsa edizione del Giro e ultimo della lista nelle partenze odierne alle 15,45. Il primo corridore a partire è stato Fabio Sabatini (Quick-Step Floors) che alle 12,50 italiane ha dato ufficialmente il via ad una competizione a cui è stato costretto a rinunciare Kanstantsin Siutsou, bielorusso della Bahrain-Merida anche lui caduto durante la ricognizione con conseguenze gravi: frattura della terza vertebra e addio Giro d'Italia. Ricognizione che poteva costare cara anche a Miguel Angel Lopez, colombiano dell'Astana scivolato a poco più di tre chilometri dall'arrivo, per lui fortunatamente nessuna conseguenza.



Il Giro d'Italia numero 101 inizia così come era finito quello dello scorso anno, ossia con Tom Dumoulin che vince la prima tappa e conquista la prima maglia rosa. L'olandese, ultimo a partire, chiude con 12'02", alla media di 48,365 Km/h. Secondo classificato l'australiano della Bmc Racing Team, Dennis (+0.02”). Terzo il belga Campenaerts della Lotto Soudal (+0.02"). Quarto Goncalves del Team Katusha Alpecin (+0.12”), quinto il compagno di squadra Dowsett (+0.16”). Sesto posto per lo spagnolo Bilbao Lopez De Armentia (+0.18”) dell'Astana Pro Team, settimo Yates (+0.20”) della Mitchelton-Scott, ottavo tempo per Schachmann (+0.21”) della Quick-Step Floors, nono Martin (+0.27”) del Team Katusha Alpecin. Decimo il primo degli italiani, Domenico Pozzovivo (+0.27”) della Bahrain-Merida. Per quanto riguarda gli altri big in gara: Chris Froome ha chiuso al 21esimo posto (+0.37”), il francese Thibaut Pinot della Groupama-Fdj 16esimo (+0.33”), distacco pesante per Fabio Aru dell'Uae Team Emirates 47esimo (+0.50”).